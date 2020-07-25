Выплаты российским пенсионерам увеличатся с 1 августа

Трем категориям пенсионеров в РФ повысят пенсионные выплаты с 1 августа.

Вырастут выплаты работающим пенсионерам и будет пересчитан размер накопительных пенсий — повышение составит 9,13%. Повышение пенсий на 7,99% получат и россияне, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений, пишет Вести.Ru. Пересчет произойдет автоматически.

Также в августе будут выплачиваться повышенные пособия по безработице, останутся в силе и выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу. Будут продлены надбавки медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

С августа увеличатся на 3% цены на газ. С 24 августа расширят тарифный коридор ОСАГО. Для физических лиц минимальная и максимальная цена полиса изменится на 10%. С 1 августа в РФ будет снят запрет на международное авиасообщение. Список стран, куда смогут полететь россияне, будет постепенно расширяться.