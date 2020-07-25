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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

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Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
12:48   25 Июля 2020
Экономика

Выплаты российским пенсионерам увеличатся с 1 августа

Выплаты российским пенсионерам увеличатся с 1 августа

Трем категориям пенсионеров в РФ повысят пенсионные выплаты с 1 августа.

Вырастут выплаты работающим пенсионерам и будет пересчитан размер накопительных пенсий — повышение составит 9,13%. Повышение пенсий на 7,99% получат и россияне, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений, пишет Вести.Ru. Пересчет произойдет автоматически.

Также в августе будут выплачиваться повышенные пособия по безработице, останутся в силе и выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу. Будут продлены надбавки медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

С августа увеличатся на 3% цены на газ. С 24 августа расширят тарифный коридор ОСАГО. Для физических лиц минимальная и максимальная цена полиса изменится на 10%. С 1 августа в РФ будет снят запрет на международное авиасообщение. Список стран, куда смогут полететь россияне, будет постепенно расширяться.

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Автор: Яна Либерман
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