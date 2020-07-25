Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
12:46   25 Июля 2020
Происшествия

Возбуждены еще два уголовных дела из-за фото нацистов в "Бессмертном полку"

Возбуждены еще два уголовных дела из-за фото нацистов в "Бессмертном полку"

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после публикации на сайте проекта "Бессмертный полк" фото нацистов.

.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, два уголовных дела завели на двух жителей Перми и Кемерово, разместивших фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро на сайтах "Бессмертный полк" и "Банк памяти".

В 2020 году из-за коронавирусной инфекции акцию "Бессмертный полк" проводили в оналйн-режиме. Граждане России активно делились фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#ск рф #уголовное дело #фото #гитлер #нацисты #бессмертный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...