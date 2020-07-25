Возбуждены еще два уголовных дела из-за фото нацистов в "Бессмертном полку"

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после публикации на сайте проекта "Бессмертный полк" фото нацистов.

.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, два уголовных дела завели на двух жителей Перми и Кемерово, разместивших фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро на сайтах "Бессмертный полк" и "Банк памяти".

В 2020 году из-за коронавирусной инфекции акцию "Бессмертный полк" проводили в оналйн-режиме. Граждане России активно делились фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.