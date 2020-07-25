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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
12:38   25 Июля 2020
Политика

Джабаров призвал наказать Климкина за экстремизм

Джабаров призвал наказать Климкина за экстремизм

Слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу Крыма оценил член Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Климкин выступил с предложением сделать из Крыма проблему для России. Свою инициативу бывший украинский министр озвучил накануне годовщины подписания американской декларации по непризнанию Крыма частью России. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".

Джабаров считает, что заявления Климкина нарушают принятые поправки к Конституции России. В стране с 24 июля действует закон, позволяющий привлекать людей к ответственности за угрозы территориальной целостности государства.

Член Совфеда РФ напомнил, что экс-министр иностранных дел Украины является уроженцем России. Теперь он может быть привлечен к ответственности за экстремистские высказывания.

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Автор: Ирина Большунова
#крым #джабаров #климкин

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