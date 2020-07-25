Джабаров призвал наказать Климкина за экстремизм

Слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу Крыма оценил член Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Климкин выступил с предложением сделать из Крыма проблему для России. Свою инициативу бывший украинский министр озвучил накануне годовщины подписания американской декларации по непризнанию Крыма частью России. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".

Джабаров считает, что заявления Климкина нарушают принятые поправки к Конституции России. В стране с 24 июля действует закон, позволяющий привлекать людей к ответственности за угрозы территориальной целостности государства.

Член Совфеда РФ напомнил, что экс-министр иностранных дел Украины является уроженцем России. Теперь он может быть привлечен к ответственности за экстремистские высказывания.