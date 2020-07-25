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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
12:38   25 Июля 2020
Политика

Посол Азербайджана в РФ после массовой драки в Москве обратился к соотечественникам

Посол Азербайджана в РФ после массовой драки в Москве обратился к соотечественникам

Азербайджанский посол в России призвал соотечественников не нарушать законы РФ. Такой была его реакция на массовую драку армян и азербайджанцев в Москве, сообщают РИА Новости.

Столкновение между представителями общин Армении и Азербайджана в Москве 23 июля привели к задержанию 13 участников конфликта. Один из них получил ножевое ранение в область плеча и был доставлен в больницу. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы на этом фоне обратился к своим соотечественникам. Он призвал их не нарушать законы и правила страны, в которой они проживают, беречь себя в условиях пандемии COVID-19 и не доводить ситуацию до драк на улице.

Инцидент в Москве случился после усиления армяно-азербайджанского пограничного конфликта с 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах.

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Автор: Василий Пименов
#россия #азербайджан #армения

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