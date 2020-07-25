Посол Азербайджана в РФ после массовой драки в Москве обратился к соотечественникам

Азербайджанский посол в России призвал соотечественников не нарушать законы РФ. Такой была его реакция на массовую драку армян и азербайджанцев в Москве, сообщают РИА Новости.

Столкновение между представителями общин Армении и Азербайджана в Москве 23 июля привели к задержанию 13 участников конфликта. Один из них получил ножевое ранение в область плеча и был доставлен в больницу. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы на этом фоне обратился к своим соотечественникам. Он призвал их не нарушать законы и правила страны, в которой они проживают, беречь себя в условиях пандемии COVID-19 и не доводить ситуацию до драк на улице.

Инцидент в Москве случился после усиления армяно-азербайджанского пограничного конфликта с 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах.