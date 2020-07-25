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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
12:31   25 Июля 2020
Политика

СК РФ раскрыл подробности расследования убийства семьи Романовых

СК РФ раскрыл подробности расследования убийства семьи Романовых

Следственный комитет Российской Федерации воссоздал картину обстоятельств, которые привели к убийству семьи Романовых. Об этом рассказала глава управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, ряд ранее имевших место версий о событиях 1918 года исключен. От них отказались в результате 37 проведенных всевозможных экспертиз, сообщил канал "Звезда".

Речь идет об изучении образцов почвы, которые взяты на месте захоронения семейства Романовых. Среди них были те, что позволили провести анализ ДНК останков. Расследование ведется с 2015 года и продолжается до сих пор. В его рамках собираются дополнительные материалы, а также проводятся судебные экспертизы.

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Автор: Юлия Яковлева
#убийство #ск рф #расследование #петренко #романовы

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