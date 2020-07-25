СК РФ раскрыл подробности расследования убийства семьи Романовых

Следственный комитет Российской Федерации воссоздал картину обстоятельств, которые привели к убийству семьи Романовых. Об этом рассказала глава управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, ряд ранее имевших место версий о событиях 1918 года исключен. От них отказались в результате 37 проведенных всевозможных экспертиз, сообщил канал "Звезда".

Речь идет об изучении образцов почвы, которые взяты на месте захоронения семейства Романовых. Среди них были те, что позволили провести анализ ДНК останков. Расследование ведется с 2015 года и продолжается до сих пор. В его рамках собираются дополнительные материалы, а также проводятся судебные экспертизы.