Кабмин России скорректировал трансферты регионам на оплату услуг ЖКХ

Изменения в распределении субвенций на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отдельным категориям граждан утвердило Правительство России.

Эти денежные пособия местным органам власти из федерального бюджета предназначены для финансирования расходных обязательств регионов по обеспечению мер социальной поддержки населения.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее заявил, что задолженности по ЖКХ у населения копятся исключительно из-за высоких тарифов ("У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате коммунальных услуг"). По его мнению, стоит попробовать снизить тарифный план через запрос в федеральный центр субсидирования. Также он предложил ввести дополнительные субсидии и искать региональные внутренние ресурсы.