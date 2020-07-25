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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

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Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
11:45   25 Июля 2020
Происшествия

Экстренные службы сообщили о затонувшей в Керченском проливе бронемашине

Экстренные службы сообщили о затонувшей в Керченском проливе бронемашине

Стали известны причины, по которым одна из бронемашин, участвовавших в патриотической акции, затонула в Керченском проливе. Из нее успели эвакуировать шесть человек экипажа.

Информация об инциденте появилась 25 июля. В форсировании участвовали три транспортных средства, однако БРДМ-2 начала тонуть, не добравшись до конечного пункта, сообщает ТАСС. Они успели проехать пять километров, когда произошло ЧП.

"Никто не пострадал", — сообщил источник в экстренных службах.

Мероприятие проводят в четвертый раз, однако в текущем году участвуют три транспортных средства, а один из экипажей полностью состоит из женщин. Сейчас решается вопрос о переносе даты акции или ее отмене.

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Автор: Яна Либерман
#чп #акция #брдм

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