Высокий суд Лондона исключил причастность РФ к инциденту с Дон Стерджес

Российская Федерация не причастна к инциденту с погибшей британкой Дон Стерджес. Об этом говорится в постановлении Высокого суда Лондона.

Высокий суд Лондона постановил расширить расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес, погибшей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Однако тема ответственности российского государства в этом деле "не может быть расследована". Соответствующее решение накануне приняли лорд-судья Дэвид Бин и его коллега Клайв Льюи, пишет ТАСС.