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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

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Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
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Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
11:44   25 Июля 2020
Политика

Высокий суд Лондона исключил причастность РФ к инциденту с Дон Стерджес

Высокий суд Лондона исключил причастность РФ к инциденту с Дон Стерджес

Российская Федерация не причастна к инциденту с погибшей британкой Дон Стерджес. Об этом говорится в постановлении Высокого суда Лондона.

Высокий суд Лондона постановил расширить расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес, погибшей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Однако тема ответственности российского государства в этом деле "не может быть расследована". Соответствующее решение накануне приняли лорд-судья Дэвид Бин и его коллега Клайв Льюи, пишет ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#лондон #эймсбери #Дон Стерджес

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