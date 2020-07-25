Бронемашина затонула в ходе форсирования Керченского залива

Одна бронемашина ушла под воду в ходе патриотической акции в Крыму, спасателям удалось вытащить из воды всех пассажиров, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

Машина отплыла примерно на пять километров от берега, затем начала погружаться под воду, следует из сообщения. Шесть пассажиров бронемашины спасли, никто из них не пострадал, заверили организаторы.

Патриотическую акцию на Крымском полуострове посвятили Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Керченский десант значится в Книге рекордов РФ за "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2". Специалисты выясняют причины инцидента.