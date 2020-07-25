Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
11:44   25 Июля 2020
Происшествия

Бронемашина затонула в ходе форсирования Керченского залива

Бронемашина затонула в ходе форсирования Керченского залива

Одна бронемашина ушла под воду в ходе патриотической акции в Крыму, спасателям удалось вытащить из воды всех пассажиров, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

Машина отплыла примерно на пять километров от берега, затем начала погружаться под воду, следует из сообщения. Шесть пассажиров бронемашины спасли, никто из них не пострадал, заверили организаторы.

Патриотическую акцию на Крымском полуострове посвятили Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Керченский десант значится в Книге рекордов РФ за "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2". Специалисты выясняют причины инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#акция #бронемашина #керченский залив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...