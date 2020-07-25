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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
11:39   25 Июля 2020
Политика

СМИ КНР: торговые переговоры США и Китая пройдут в августе

СМИ КНР: торговые переговоры США и Китая пройдут в августе

Представители Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики планируют провести новую встречу, на которой поднимут вопрос торговой сделки между странами. Переговоры могут состояться уже в августе, пишут СМИ.

Информацию об этом распространило издание South China Morning Post, которое ссылается на собственный авторитетный источник.

ТАСС пишет, что на переговорах стороны дадут оценку тому, как выполняется первая часть соответствующей сделки. Источник не исключил, что встреча или ее характер могут быть изменены. Это связано с тем, что между США и Китаем увеличилась напряженность.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #переговоры #китай #торговая сделка

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