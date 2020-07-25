СМИ КНР: торговые переговоры США и Китая пройдут в августе

Представители Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики планируют провести новую встречу, на которой поднимут вопрос торговой сделки между странами. Переговоры могут состояться уже в августе, пишут СМИ.

Информацию об этом распространило издание South China Morning Post, которое ссылается на собственный авторитетный источник.

ТАСС пишет, что на переговорах стороны дадут оценку тому, как выполняется первая часть соответствующей сделки. Источник не исключил, что встреча или ее характер могут быть изменены. Это связано с тем, что между США и Китаем увеличилась напряженность.