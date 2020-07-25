Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Внешнеполитическое ведомство РФ опровергло вбросы США и Великобритании о якобы использовании Россией космического вооружения.

По словам дипломатов, Минобороны России проводило испытания космического аппарата. Процедура никак не нарушала международное законодательство.

В ведомстве уточнили, что спутник-инспектор РФ проверил техническое состояние другого космического аппарата с использованием специального оборудования. В результате исследования были получены важные данные о технических характеристиках летательного аппарата, сообщил телеканал "Звезда".

В Роскосмосе ранее сообщили, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.