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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

Плохой период для доллара не отразился на динамике курса рубля

 Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря

Зеленский на посту президента зарабатывает меньше своего пресс-секретаря
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
11:32   25 Июля 2020
Политика

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Внешнеполитическое ведомство РФ опровергло вбросы США и Великобритании о якобы использовании Россией космического вооружения.

По словам дипломатов, Минобороны России проводило испытания космического аппарата. Процедура никак не нарушала международное законодательство.

В ведомстве уточнили, что спутник-инспектор РФ проверил техническое состояние другого космического аппарата с использованием специального оборудования. В результате исследования были получены важные данные о технических характеристиках летательного аппарата, сообщил телеканал "Звезда".

В Роскосмосе ранее сообщили, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.

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Автор: Илья Романович
#сша #минобороны #космос #спутник

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