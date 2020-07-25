Психолог Рощин объяснил «карантинный» спрос на спортинвентарь самоуспокоением

Россияне массово скупали спортивное питание и инвентарь для самоуспокоения, считает социальный психолог Алексей Рощин. В беседе с «Политикой Сегодня» специалист не исключил, что беговые дорожки и гантели будут пылиться после самоизоляции.

С введением режима самоизоляции фитнес-клубы приостановили работу. А из-за падения доходов они и вовсе оказались многим не по карману, говорит психолог. Три месяца карантина справедливо вызвали всплеск спроса на спортинвентарь, люди захотели тренироваться «не отходя от кассы». Но делать выводы о спортивности сограждан Рощин не спешит.

«Это такая форма самоуспокоения у россиян. Некоторые считают, что если они потратили деньги на свое здоровье, то они это здоровье купили. Это примерно то же самое, что покупать учебники и самоучители иностранного языка — от этого лучше ты его знать не будешь», — объясняет психолог.

После карантина многим россиянам будет не до занятий спортом, считает психолог. Дело в том, что у людей нет настроения. Спорт — это долгосрочная инвестиция. Результаты регулярных тренировок будут заметны примерно через год стабильных физических нагрузок, заметил Рощин. К тому же, в условиях кризиса у многих снижается горизонт планирования — они ставят задачи «максимум» на ближайший месяц или даже неделю.

«ЗОЖ [здоровый образ жизни] — это для людей, которые считают, что все остальные проблемы у них решены, они внутренне спокойны. Если человек тревожен, не уверен в завтрашнем дне, ему не до спорта. Таким образом, долгосрочные вложения не вмещаются в горизонт планирования россиян. Все дорожки и обручи остаются пылится и ждут, пока этот горизонт расширится», — заключил специалист.

Ранее аналитики сервиса «Юла» выяснили, что на карантине многие россияне чаще стали покупать домашний инвентарь для занятий спортом. Так, в два раза вырос спрос на беговую дорожку, скакалки стали популярнее у пользователей сервиса на 63%, а обручи — на 40%. Кроме того, на 244% вырос спрос на умные часы и браслеты для спорта. Еще чаще (на 325%) россияне покупали спортивное питание.

Вместе с тем, данные Росстата оговорят об обратном: в 2019 году всего 12% россиян вели здоровый образ жизни. Также россиянки стали тратить рекордно мало времени на спорт: 1,9% свободного времени в будни и 1,6% – в выходные. Академик РАН Виктор Тутельян и вовсе заявил, что около 60% населения России имеет избыточную массу тела, а четверть россиян страдают ожирением.