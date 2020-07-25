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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
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11:30   25 Июля 2020
Общество

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала носят организованный характер, считают многие наблюдатели.

Мнение подтверждают некоторые приметы участников митингов. К примеру, многие носят зеленые стикеры на одежде. На то, что события в Хабаровске срежиссированы, указал политолог Павел Наливайко, передает "Восток-Медиа". В несогласованных протестах используются те же технологии, которые ранее были апробированы на Украине и в других странах СНГ.

"Участников помечают специальными стикерами, это позволяет организаторам контролировать тех людей, которые пришли на мероприятие ради вознаграждения", — заметил эксперт.

Сами хабаровчане отмечают, что участниками очередной акции стали приезжие люди. В частности, они приезжали на автомобилях с номерными знаками других регионов, подчеркнул Наливайко. На сегодняшнем митинге в Хабаровске в поддержку арестованного Фургала собралось около 6,5 тыс. человек. Бывшего главу региона обвиняют в организации покушений и убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.

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Автор: Ирина Большунова
#акции #хабаровск #Наливайко

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