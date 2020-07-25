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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

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11:19   25 Июля 2020
Общество

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Несогласованная акция в поддержку экс-главы края Сергея Фургала состоялась в Хабаровске 25 июля. В ней приняли участие жители других регионов РФ, сообщили СМИ.

Мероприятие собрало всего 6,5 тыс. человек. Некоторые участники акции не скрывали, что приехали из других регионов по "приглашению", отмечает LIFE.ru. Вероятно, в самом регионе недостаточно граждан, желающих посещать акции в поддержку Фургала. Так, в Сети появилось видео, на котором запечатлен фрагмент беседы путешественников из Владивостока, едущих в Хабаровск. Разговор касается "работы", на которую направляются участники диалога.

Из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса в Хабаровском крае запрещены все массовые мероприятия. Однако организаторы акций в регионе игнорируют предписания властей, подвергая как себя, так и обычных граждан опасности. С каждым разом им удается привлечь все меньшее число россиян.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля назначен Михаил Дегтярев. Экс-главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к организации убийств, датированных 2000-ми годами. Свою вину он не признает.

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Автор: Илья Романович
#акции #хабаровск #фургал

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