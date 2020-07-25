Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Несогласованная акция в поддержку экс-главы края Сергея Фургала состоялась в Хабаровске 25 июля. В ней приняли участие жители других регионов РФ, сообщили СМИ.

Мероприятие собрало всего 6,5 тыс. человек. Некоторые участники акции не скрывали, что приехали из других регионов по "приглашению", отмечает LIFE.ru. Вероятно, в самом регионе недостаточно граждан, желающих посещать акции в поддержку Фургала. Так, в Сети появилось видео, на котором запечатлен фрагмент беседы путешественников из Владивостока, едущих в Хабаровск. Разговор касается "работы", на которую направляются участники диалога.

Из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса в Хабаровском крае запрещены все массовые мероприятия. Однако организаторы акций в регионе игнорируют предписания властей, подвергая как себя, так и обычных граждан опасности. С каждым разом им удается привлечь все меньшее число россиян.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля назначен Михаил Дегтярев. Экс-главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к организации убийств, датированных 2000-ми годами. Свою вину он не признает.