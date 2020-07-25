Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Проект проведения выплат безработным в условиях пандемии получил одобрение российского правительства, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Средства будут предоставлены Роструду для распределения между регионами. Принятие проекта позволит обеспечить выплату пособия по безработице на 100%.

Премьер РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что с 1 апреля в России число официальных безработных в стране выросло в 3,5 раза. При этом он отметил, что правительство на три месяца продлило выплату пособий тем, кто потерял работу еще до начала пандемии. Господдержку получили более миллиона человек, добавил Мишустин.