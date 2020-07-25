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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

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Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным
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11:16   25 Июля 2020
Экономика

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Проект проведения выплат безработным в условиях пандемии получил одобрение российского правительства, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Средства будут предоставлены Роструду для распределения между регионами. Принятие проекта позволит обеспечить выплату пособия по безработице на 100%.

Премьер РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что с 1 апреля в России число официальных безработных в стране выросло в 3,5 раза. При этом он отметил, что правительство на три месяца продлило выплату пособий тем, кто потерял работу еще до начала пандемии. Господдержку получили более миллиона человек, добавил Мишустин.

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Автор: Ирина Большунова
#выплаты #правительство рф #безработные #регионы рф

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