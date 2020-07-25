Китай и США в августе могут возобновить переговоры по торговой сделке

Одной из тем торговых переговоров между представителями Китая и США в августе могут стать дальнейшие шаги по китайско-американскому торговому соглашению, первая фаза которого уже завершилась, пишет газета South China Morning Post.

Как говорится в публикации, переговоры намечены в соответствии с договоренностями о регулярных консультациях на высоком уровне по торговой сделке, которые должны проводиться два раза в год. По словам осведомленного источника, августовская встреча вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и представителя США Роберта Лайтхайзера может стать переломным моментом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что значимость двусторонней торговой сделки с Китаем уменьшилась на фоне пандемии COVID-19. При этом американский лидер признал, что Пекин приступил к закупкам сельхозпродукции у США "в рекордных объемах".