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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

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Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

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Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:56   25 Июля 2020
Экономика

Китай и США в августе могут возобновить переговоры по торговой сделке

Китай и США в августе могут возобновить переговоры по торговой сделке

Одной из тем торговых переговоров между представителями Китая и США в августе могут стать дальнейшие шаги по китайско-американскому торговому соглашению, первая фаза которого уже завершилась, пишет газета South China Morning Post.

Как говорится в публикации, переговоры намечены в соответствии с договоренностями о регулярных консультациях на высоком уровне по торговой сделке, которые должны проводиться два раза в год. По словам осведомленного источника, августовская встреча вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и представителя США Роберта Лайтхайзера может стать переломным моментом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что значимость двусторонней торговой сделки с Китаем уменьшилась на фоне пандемии COVID-19. При этом американский лидер признал, что Пекин приступил к закупкам сельхозпродукции у США "в рекордных объемах".

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Автор: Василий Пименов
#сша #китай #торговая сделка #международная торговля

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