Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕАЭС

Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Белград готов вступить в зону беспошлинной торговли, расширив перечень поставляемой продукции.

Решение о вхождении Сербии на рынок беспошлинной торговли ЕАЭС было принято властями страны в октябре прошлого года, теперь его должны одобрить страны объединения. Правительство РФ рассмотрело данный вопрос и одобрило проект дальнейшего сотрудничества стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Беспошлинная торговля между Сербией и ЕАЭС позволит Белграду активнее взаимодействовать с Арменией и Киргизией. В течение следующих трех лет страна может существенно увеличить экспорт, доведя его суммарный объем до 1,5 млрд долларов. Сербия намерена поставлять странам союза сыры, алкоголь и табачную продукцию.