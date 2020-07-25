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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:42   25 Июля 2020
Политика

Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕАЭС

Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕАЭС

Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Белград готов вступить в зону беспошлинной торговли, расширив перечень поставляемой продукции.

Решение о вхождении Сербии на рынок беспошлинной торговли ЕАЭС было принято властями страны в октябре прошлого года, теперь его должны одобрить страны объединения. Правительство РФ рассмотрело данный вопрос и одобрило проект дальнейшего сотрудничества стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Беспошлинная торговля между Сербией и ЕАЭС позволит Белграду активнее взаимодействовать с Арменией и Киргизией. В течение следующих трех лет страна может существенно увеличить экспорт, доведя его суммарный объем до 1,5 млрд долларов. Сербия намерена поставлять странам союза сыры, алкоголь и табачную продукцию.

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Автор: Ирина Большунова
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