Российские медики выявили еще 5871 новый случай коронавируса

Еще 5871 новый случай COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб РФ по наблюдению за эпидемиологической ситуацией.

Врачи зафиксировали 5871 случай COVID-19 в 85 регионах России. Клинических проявлений течения вируса не имели 25,1% пациентов, 146 человек скончались. Полностью победить коронавирус удалось 8366 пациентам. Всего число подцепивших инфекцию составило 806 720 человек, сообщает оперштаб.

Ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется. Практически во всех регионах наблюдается положительная динамика. Власти постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно посмотреть на официальном портале стопкоронавирус.рф.