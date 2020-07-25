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Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:40   25 Июля 2020
Общество

Российские медики выявили еще 5871 новый случай коронавируса

Российские медики выявили еще 5871 новый случай коронавируса

Еще 5871 новый случай COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб РФ по наблюдению за эпидемиологической ситуацией.

Врачи зафиксировали 5871 случай COVID-19 в 85 регионах России. Клинических проявлений течения вируса не имели 25,1% пациентов, 146 человек скончались. Полностью победить коронавирус удалось 8366 пациентам. Всего число подцепивших инфекцию составило 806 720 человек, сообщает оперштаб.

Ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется. Практически во всех регионах наблюдается положительная динамика. Власти постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно посмотреть на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#врачи #коронавирус #оперштаб

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