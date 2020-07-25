Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

Наливайко сообщил, что участников акций в Хабаровске помечают зелеными наклейками

 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:39   25 Июля 2020
Экономика

Украина потеряла более 3% запасов бензина за июнь

Украина потеряла более 3% запасов бензина за июнь

Украинские запасы бензинов и мазутов в течение июня 2020 года сократились на 3,2% и 0,3% соответственно. Данные подтверждают эксперты Государственной службы статистики, изучившие ситуацию на энергетическом рынке в период коронакризиса.

Сегодня украинские хранилища содержат около 151,1 тыс. тонн бензина различных классов и 101,5 тыс. тонн мазутов. В течение периода с июня по июль снижение составляет 3,2% и 0,3%. При этом фиксируется увеличение объемов запасаемого каменного угля и существенный прирост хранимого дизельного топлива — его в стране стало больше на 3,2%, это подтверждает украинский Госстат.

В течение последней недели на Украине был зафиксирован дальнейший спад показателей промышленности — Киев потерял 8,3% производства в первом полугодии 2020 года. Это сказывается не только на торговых показателях, но и на материальном благополучии граждан. Также летом власти допустили очередное повышение тарифов на газ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #бензин #топливо #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...