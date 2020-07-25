Украина потеряла более 3% запасов бензина за июнь

Украинские запасы бензинов и мазутов в течение июня 2020 года сократились на 3,2% и 0,3% соответственно. Данные подтверждают эксперты Государственной службы статистики, изучившие ситуацию на энергетическом рынке в период коронакризиса.

Сегодня украинские хранилища содержат около 151,1 тыс. тонн бензина различных классов и 101,5 тыс. тонн мазутов. В течение периода с июня по июль снижение составляет 3,2% и 0,3%. При этом фиксируется увеличение объемов запасаемого каменного угля и существенный прирост хранимого дизельного топлива — его в стране стало больше на 3,2%, это подтверждает украинский Госстат.

В течение последней недели на Украине был зафиксирован дальнейший спад показателей промышленности — Киев потерял 8,3% производства в первом полугодии 2020 года. Это сказывается не только на торговых показателях, но и на материальном благополучии граждан. Также летом власти допустили очередное повышение тарифов на газ.