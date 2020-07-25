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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские
Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

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Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

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 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:38   25 Июля 2020
Экономика

Экономика китайского Синьцзяна показала рост более 3% за полгода

Экономика китайского Синьцзяна показала рост более 3% за полгода

Валовый региональный продукт (ВРП) Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на северо-западе Китая, несмотря на пандемию нового коронавируса, вырос за первую половину года на 3,3% в годовом исчислении.

Этот показатель достиг 641,28 млрд юаней (около 91,4 млрд долларов), добавленная стоимость добывающей промышленности — 44,04 млрд юаней (на 4,6% выше, чем годом ранее), а обрабатывающей — 233,83 млрд (плюс 8,1%). Добавленная стоимость сферы услуг за шесть месяцев увеличилась на 0,1% — до 363,42 млрд.

Аналитики отмечают, что Синьцзяну еще многое предстоит сделать в сфере социального и экономического развития на фоне борьбы с COVID-19. МВФ ранее пришел к выводу, что экономика Китая станет единственной, которая сможет избежать рецессионных процессов и сохранить рост в условиях общемирового кризиса.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #кнр #синьцзян #экономика китая #Валовый региональный продукт

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