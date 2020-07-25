ФАС: письмо главы РТС не содержит новых предложений по стабилизации топливного рынка

Содержащаяся информация в письме главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши давно обсуждалась между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго и не содержит принципиально новых позиций.

Так прокомментировал письмо главы РТС в ФАС начальник управления ТЭК и химической промышленности антимонопольной службы Армен Ханян. Он отметил, что ведомства приняли решение о повышении минимальных объемов задолго до поступления письма. Также до этого ФАС и Минэнерго сделали совместное заявление о рассмотрении вопроса отмены моратория на импорт бензина в РФЭ, напомнил Ханян.

Помимо этого, представитель регулятора отметил, что сейчас оптовые цены на моторные топлива стабилизировались и демонстрируют тенденцию к снижению, передает ТАСС. Что касается розничного сегмента рынка, то рост цен не превышает уровня инфляции, подчеркнул Армен Ханян.