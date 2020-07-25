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 Проплаченные "несогласные" участвовали в несанкционированных акциях в Хабаровские

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Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

Российский МИД опроверг заявление США об использовании космического оружия РФ

 Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты безработным

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Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
10:13   25 Июля 2020
Общество

Мишустин увеличил льготные кредиты для транспортных и промышленных компаний

Мишустин увеличил льготные кредиты для транспортных и промышленных компаний

Максимальный размер льготных кредитов увеличили с 3 до 5 млрд рублей для системообразующих транспортных и промышленных компаний. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поучить кредит смогут предприятия транспорта и обрабатывающей промышленности, выручка которых упала более чем на 20% с 1 апреля по 30 июня, рассказал Мишустин. Общий объем таких займов уже превысил 141 млрд рублей.

Ранее Правительство РФ позволило дочерним предприятиям системообразующих организаций получать льготные кредиты. Главным условием было падение выручки на 30% во II квартале 2019 года, но при этом 90% работников сохранили работу. Можно было получить займ не более 3 млрд рублей под 5% годовых.

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Автор: Руслан Неглинный
#кредит #льготы #мишустин

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