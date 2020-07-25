США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

США предприняли новую попытку нанести удар России в рамках развернутой инфовойны. В этот раз африканское подразделение американских ВС распространило фото со спутников, на которых якобы изображена российская техника в Ливии.

Подробно во вбросах Вашингтона разобрался автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Американцы попытались приписать РФ, что она будто бы поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Аналогичным образом "АФРИКОМ" пытался распространить дезинформацию о том, что на территории ливийского государства якобы присутствует ЧВК "Вагнера".

Новый вброс США появился накануне в Twitter. К публикации приложены снимки из Сирта, где ЛНА противостоит Правительству национального согласия (ПНС) и военной интервенции Турции.

Яррик обратил внимание, что представленные американцами снимки настолько нечеткие, что на них можно определить только несколько пятен, которые по непонятным причинам называются бронеавтомобилями "Тигр", ЗРК "Панцирь" и Су-24. О том, как США к этому пришли, не объясняется.

Обозреватель напомнил, что в распоряжении ЛНА находятся шесть советских бомбардировщиков, а "Панцири" поставлены ОАЭ. "Тигров" в Ливии быть не может, так как страна их не покупала.

США не имеют ни одного доказательства вмешательства и присутствия РФ в Ливии и используют так называемое "твиттерное право", чтобы придать правдоподобности своим вбросам. Подробнее читайте на сайте ФАН.