Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

 Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска
США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

 Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

 Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска
США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

 Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
9:20   25 Июля 2020
Общество

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Много свободного времени появилось у россиян во время самоизоляции, некоторые внесли коррективы в свой образ жизни. Аналитики сервиса "Юла" рассказали о самых частых и самых удивительных покупках жителей страны за этот период.

Спрос на письменные столы и ноутбуки вырос на 46% и 65% соответственно, поскольку многие россияне перешли на удаленный формат работы. Кроме того, многие жители страны решили в период самоизоляции привести себя в форму, поэтому стали вдвое чаще покупать беговые дорожки, также вырос спрос на спортинвентарь.

Жители страны стали неожиданно интересоваться искусственными цветами, спрос на них вырос 4081%, говорится в исследовании "Юлы". Также многие россияне решили купить более удобные матрацы и кровати. Спрос на аквариумных рыбок за последнее время вырос более, чем на 100%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #опрос #россияне #самоизоляция #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...