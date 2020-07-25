Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Много свободного времени появилось у россиян во время самоизоляции, некоторые внесли коррективы в свой образ жизни. Аналитики сервиса "Юла" рассказали о самых частых и самых удивительных покупках жителей страны за этот период.

Спрос на письменные столы и ноутбуки вырос на 46% и 65% соответственно, поскольку многие россияне перешли на удаленный формат работы. Кроме того, многие жители страны решили в период самоизоляции привести себя в форму, поэтому стали вдвое чаще покупать беговые дорожки, также вырос спрос на спортинвентарь.

Жители страны стали неожиданно интересоваться искусственными цветами, спрос на них вырос 4081%, говорится в исследовании "Юлы". Также многие россияне решили купить более удобные матрацы и кровати. Спрос на аквариумных рыбок за последнее время вырос более, чем на 100%.