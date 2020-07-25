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8:44   25 Июля 2020
Общество

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский готов доказать жителям Хабаровского края искренность добросовестных намерений врио главы региона Михаила Дегтярева, встав перед ними на колени.

Соответствующее заявление политик озвучил в ходе эфира на радиостанции "Говорит Москва". Депутат попросил хабаровчан оказать поддержку Дегтяреву, отметив, что тот продолжит защищать интересы граждан и прислушиваться к ним. По словам Жириновского, его готовность опуститься перед жителями региона на колени обуславливается рядом факторов.

"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы", — объяснил лидер ЛДПР.

Михаил Дегтярев недавно был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Распоряжение об этом было подписано российским президентом Владимиром Путиным.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #жириновский #дегтярев

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