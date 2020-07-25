Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский готов доказать жителям Хабаровского края искренность добросовестных намерений врио главы региона Михаила Дегтярева, встав перед ними на колени.

Соответствующее заявление политик озвучил в ходе эфира на радиостанции "Говорит Москва". Депутат попросил хабаровчан оказать поддержку Дегтяреву, отметив, что тот продолжит защищать интересы граждан и прислушиваться к ним. По словам Жириновского, его готовность опуститься перед жителями региона на колени обуславливается рядом факторов.

"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы", — объяснил лидер ЛДПР.

Михаил Дегтярев недавно был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Распоряжение об этом было подписано российским президентом Владимиром Путиным.