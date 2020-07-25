Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

 Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска
США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

 Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

Аналитики "Юлы" удивились самым частым покупкам россиян на самоизоляции

 Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска

Жириновский готов опуститься на колени перед жителями Хабаровска
США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

США тщетно пытаются представить Россию катализатором войны в Ливии

 Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса
Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

 Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео
8:41   25 Июля 2020
Экономика

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно этой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем" молодым семьям с детьми полагается компенсация в размере 35% от стоимости жилья, без детей эта компенсация равна 30%. Отмечается, что муж и жена не должны быть старше 35 лет. Многодетные семьи имеют приоритетное право на помощь.

Прежде денежные средства разрешалось тратить только на квартиры эконом-класса, а теперь можно использовать госпомощь для рефинансирования ипотеки. На реализацию этой программы направлено 5 миллиардов рублей, сообщается на сайте Правительства Российской Федерации. Выплаты доступны в 83 регионах государства. Известно, что программной воспользуются около 15 тысяч молодых семей в 2020 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #выплаты #мишустин #молодые семьи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...