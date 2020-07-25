Мишустин подписал постановление о выплатах молодым семьям на покупку жилья комфорт-класса

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно этой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем" молодым семьям с детьми полагается компенсация в размере 35% от стоимости жилья, без детей эта компенсация равна 30%. Отмечается, что муж и жена не должны быть старше 35 лет. Многодетные семьи имеют приоритетное право на помощь.

Прежде денежные средства разрешалось тратить только на квартиры эконом-класса, а теперь можно использовать госпомощь для рефинансирования ипотеки. На реализацию этой программы направлено 5 миллиардов рублей, сообщается на сайте Правительства Российской Федерации. Выплаты доступны в 83 регионах государства. Известно, что программной воспользуются около 15 тысяч молодых семей в 2020 году.