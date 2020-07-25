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8:27   25 Июля 2020
Общество

Беглов поздравил с профессиональным праздником работников торговли Петербурга

Беглов поздравил с профессиональным праздником работников торговли Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлением в адрес работников торговли в честь их профессионального праздника. День работника торговли по всей стране отмечают 25 июля.

Градоначальник отметил, что Петербург славится магазинами, торговыми центрами и праздничными ярмарками. Он назвал структуру потребительского рынка города одной из крупнейших в России.

Высокая культура Санкт-Петербурга заключается и в культуре обслуживания. Символами гостеприимства Северной столицы, по мнению Беглова, является доброжелательность, отзывчивость и чувство такта сотрудников торговых предприятий.

Александр Беглов также подчеркнул, что в этом году петербуржцы смогут стать обладателями почетного звания "Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге".

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Автор: Василий Пименов
#петербург #праздник #беглов #торговля

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