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8:25   25 Июля 2020
Политика

Пушков обвинил Горбачева в нежелании защищать национальные интересы страны

Пушков обвинил Горбачева в нежелании защищать национальные интересы страны

Первый президент СССР Михаил Горбачев отказался защищать национальные интересы страны, дав добро на вхождение объединенной Германии в НАТО. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Оценивая произошедшее в Архызе в 1990 году, Пушков ранее назвал решение Горбачева "политической капитуляцией". Президент СССР в ответ на это заявил, что сенатор говорит "чепуху".

"В Архызе произошла не "чепуха", а историческая драма. Это был полный провал его политики и отказ защищать национальные интересы страны", — подчеркнул член Софведа в колонке для MK.RU.

Пушков убежден, что из-за Горбачева Советский Союз понес не только политический и экономический, но и моральный ущерб. Президент СССР не поставил никаких условий для вступлении Германии в НАТО и распорядился вывести советские войска с ее территории.

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Автор: Василий Пименов
#нато #германия #пушков #горбачев

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