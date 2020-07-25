Экс-глава МИД Украины пригрозил России "созданием проблем" из Крыма

Крым должен стать эпицентром "внутренних и внешних проблем" для России, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Такой позицией экс-министр поделился на своей социальной странице в Facebook.

Он отметил, что для достижения цели Украине необходимо стать лучше России. Также важно поддерживать взаимовыгодные отношения с "настоящими друзьями", которые придерживаются идентичного мнения и взгляда на будущее, передает РИА Новости слова Климкина.

"Надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России", — написал бывший глава украинского ведомства.

Автор публикации объявил о наступлении "крымских дней", напомнив, что скоро пройдет повторная годовщина подписания "Крымской декларации", согласно положениям которой США не признают полуостров российским. Документ вступил в силу в июле 2018 года.