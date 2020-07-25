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7:45   25 Июля 2020
Политика

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Американский экс-президент Барак Обама вел слежку за предвыборной кампанией нынешнего лидера США Дональда Трампа. Соответствущее заявление сделал глава Белого дома в своем Twitter.

Он назвал сторонников Обамы "подонками" и отметил, что теперь об их шпионаже известно всем. По его словам, в ближайшее время будут обнародованы новые материалы, доказывающие причастность демократа к разведывательной операции. Трамп уверен, что действия его предшественника можно назвать "политическим преступлением века" и они заслуживают наказания.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом Трампа в предвыборной гонке продолжает оставаться бывший вице-президент страны Джо Байден, который представляет демократическую партию.

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Автор: Василий Пименов
#трамп #президентские выборы #джо байден #барак обама

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