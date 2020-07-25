МИД РФ в ответ на обвинения США рассказал о целях испытаний спутника в космосе

Испытания российского "спутника-инспектора" проводились с мирными целями. Процедура ничем не угрожала другим космическим кораблям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Российские испытания не нарушали международного права, отметили в МИД РФ. Как сообщается, отечественный спутник провел тренировку по изучению другого космического объекта с близкого расстояния, передает РИА Новости. Спутник передал "ценную информацию о техническом состоянии инспектируемого объекта на наземные средства управления".

Американское космическое командование обвинило Россию в создании угрозы и приняло тренировку за "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". Москва выступает за демилитаризацию космоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.