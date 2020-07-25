Джонсон предупредил о возможных зимних бедствиях в Великобритании

Военные Вооруженных сил Великобритании начнут готовиться к четырем угрозам, риск возникновения которых наиболее высок в зимний период. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, они могут привести к бедствиям в стране.

Политик уточнил, что сейчас наибольшую опасность для Соединенного Королевства представляет повторная вспышка коронавирусной инфекции, сезонное обострение гриппа, потенциальные наводнения и завершение переходного периода Brexit. В связи с этим Джонсон распорядился о проведении штабных учений внутри ВС Великобритании, заявили в министерстве обороны страны, сообщает издание The Daily Mail.

СМИ также отметило, что решение Джонсона не соответствует его обещаниям о частичном снятии ограничений, введенных из-за обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19. Подготовку военных запланировано завершить к концу августа.