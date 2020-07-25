Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль

Украина заинтересована в возобновлении двусторонних отношений с Египтом в космической сфере. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Украина имеет весомый опыт и инженерную базу в космической отрасли, отметил Зеленский. По его мнению, сотрудничество с Египтом может стать довольно продуктивным, особенно в таких направлениях, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов, передает РИА Новости.

Киев и Киар может ждать большое будущее в сфере использования космического пространства в мирных целях, убежден Зеленский. Он пригласил ас-Сиси посетить Украину после нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Египетский президент выступил с ответным предложением.