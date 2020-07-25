Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

 Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации
Джонсон предупредил о возможных зимних бедствиях в Великобритании

Джонсон предупредил о возможных зимних бедствиях в Великобритании

 Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль

Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

 Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации
Джонсон предупредил о возможных зимних бедствиях в Великобритании

Джонсон предупредил о возможных зимних бедствиях в Великобритании

 Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль

Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
6:27   25 Июля 2020
Политика

Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль

Зеленский предложил ас-Сиси совместными усилиями развивать космическую отрасль

Украина заинтересована в возобновлении двусторонних отношений с Египтом в космической сфере. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Украина имеет весомый опыт и инженерную базу в космической отрасли, отметил Зеленский. По его мнению, сотрудничество с Египтом может стать довольно продуктивным, особенно в таких направлениях, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов, передает РИА Новости.

Киев и Киар может ждать большое будущее в сфере использования космического пространства в мирных целях, убежден Зеленский. Он пригласил ас-Сиси посетить Украину после нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Египетский президент выступил с ответным предложением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#космос #ас-сиси #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...