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5:57   25 Июля 2020
Общество

Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с наступлением осени не должен сильно вырасти. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. 

Чуланов утверждает, что с наступлением осени, в период формирования школьных и студенческих коллективов количество заражений может увеличиться. Однако о "второй волне" коронавируса речи не идет, передает ТАСС.

"Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем", – отметил главный инфекционист Минздрава.

Чуланов напомнил о важности соблюдения рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. В частности, он посоветовал не переставать носить маски в общественных местах, мыть руки и стараться соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: Руслан Неглинный
#минздрав #коронавирус #чуланов

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