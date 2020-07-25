Минзрав не ожидает серьезного повышения количества заражений COVID-19 осенью

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с наступлением осени не должен сильно вырасти. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Чуланов утверждает, что с наступлением осени, в период формирования школьных и студенческих коллективов количество заражений может увеличиться. Однако о "второй волне" коронавируса речи не идет, передает ТАСС.

"Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем", – отметил главный инфекционист Минздрава.

Чуланов напомнил о важности соблюдения рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. В частности, он посоветовал не переставать носить маски в общественных местах, мыть руки и стараться соблюдать социальную дистанцию.