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5:35   25 Июля 2020
Политика

Пушков дал свою оценку поступку вставшему на колено перед мигрантом москвичу

Пушков дал свою оценку поступку вставшему на колено перед мигрантом москвичу

Москвича Александра Андрианова, который встал на колено перед мигрантом, высмеял глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Прежде житель столицы РФ Андрианов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" посетовал, что граждане России не думают о мигрантах и не благодарят их за развоз еды, строительство домов и уборку улиц. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter и опубликовал ролик, на котором он в футболке с этой надписью вытирал мигранту обувь.

Алексей Пушков разметил в своем Telegram скриншот сообщения СМИ об этой новости и написал, что такие "бездумные подражания американской моде" свойственны лишь "вторичным и несамостоятельным" людям, передает РИА Новости.

"Уверен, этот жест — и эта "жесть" — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты", — заключил российский сенатор.

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Автор: Борис Нестеров
#мигранты #пушков #видео

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