Пушков дал свою оценку поступку вставшему на колено перед мигрантом москвичу
Москвича Александра Андрианова, который встал на колено перед мигрантом, высмеял глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Прежде житель столицы РФ Андрианов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" посетовал, что граждане России не думают о мигрантах и не благодарят их за развоз еды, строительство домов и уборку улиц. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter и опубликовал ролик, на котором он в футболке с этой надписью вытирал мигранту обувь.
Алексей Пушков разметил в своем Telegram скриншот сообщения СМИ об этой новости и написал, что такие "бездумные подражания американской моде" свойственны лишь "вторичным и несамостоятельным" людям, передает РИА Новости.
"Уверен, этот жест — и эта "жесть" — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты", — заключил российский сенатор.