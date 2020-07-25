Пушков дал свою оценку поступку вставшему на колено перед мигрантом москвичу

Москвича Александра Андрианова, который встал на колено перед мигрантом, высмеял глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Прежде житель столицы РФ Андрианов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" посетовал, что граждане России не думают о мигрантах и не благодарят их за развоз еды, строительство домов и уборку улиц. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter и опубликовал ролик, на котором он в футболке с этой надписью вытирал мигранту обувь.

Алексей Пушков разметил в своем Telegram скриншот сообщения СМИ об этой новости и написал, что такие "бездумные подражания американской моде" свойственны лишь "вторичным и несамостоятельным" людям, передает РИА Новости.