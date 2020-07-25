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5:11   25 Июля 2020
Общество

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Печерский районный суд Киева вынес вердикт о закрытии дела против действующего президента Украины Владимира Зеленского по факту несвоевременного закрепления им в декларации существенных изменений о своем имущественном состоянии.

Постановление столичного суда было обнародовано на сайте Единого реестра судебных решений Украины. В качестве причины было указано неимение в действиях политика состава преступления и отсутствие события как такового, сообщает ТАСС. Судья отметил, что Зеленский имеет право обжаловать вердикт.

"Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — сказано в сообщении.

Украинский лидер ранее лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об игнорировании законодательства. Владимир Зеленский признался, что не внес в декларацию необходимые сведения.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #зеленский #нарушения в декларации

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