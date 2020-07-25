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4:44   25 Июля 2020
Общество

Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием

Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием

Сооснователь Apple Стив Возняк, а также еще 17 человек подали в суд на YouTube и Google за видео, в которых в мошеннических целях использовалось имя Возняка. Иск был подан в Верховный суд штата Калифорния.

Согласно информации прописанной в иске, мошенники использовали фотографии и видеозаписи Возняка и некоторых других предпринимателей для получения от пользователей YouTube биткойнов, которые сооснователь Apple якобы должен был вернуть в двойном размере. По утверждению истцов, YouTube знает об этих видео, однако не предпринимает никаких действий, передают РИА Новости.

"Истец Возняк понес и продолжает нести непоправимый вред своей репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов ", — говорится в иске.

Основным требованием истцов является прекращение "возмутительной практики" размещения этих мошеннических видео.

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Автор: Руслан Неглинный
#google #apple #youtube #Стив Возняк

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