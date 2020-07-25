Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

 Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием

Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием
Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

 Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

Суд постановил закрыть дело в отношении Зеленского о нарушениях в декларации

 Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием

Сооснователь Apple Возняк подал на YouTube в суд за мошеннические видео с его упоминанием
Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

 Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
4:14   25 Июля 2020
Политика

Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

Администрация президента Соединенных Штатов скупила 90% всего объема препарата "Ремдесивира", применяющегося при лечении инфицированных COVID-19 пациентов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Препарат американской биофармацевтической компании Gilead Sciences имеет "великолепное" действие, отметил президент США. По его словам, здравоохранение страны поднялось на высокий уровень, передает ТАСС.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — объявил Трамп.

Власти США выкупили 500 тысяч доз, что составляет почти весь объем производства за три месяца. Многие общественные организации высказывают свою обеспокоенность тем, что теперь ни одна страна мира не сможет приобрести "Ремдесивир" в необходимом объеме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#трамп #препарат #"Ремдесивир"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...