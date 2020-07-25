Страны мира могут остаться без препарата от коронавируса "Ремдесивира" из-за США

Администрация президента Соединенных Штатов скупила 90% всего объема препарата "Ремдесивира", применяющегося при лечении инфицированных COVID-19 пациентов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Препарат американской биофармацевтической компании Gilead Sciences имеет "великолепное" действие, отметил президент США. По его словам, здравоохранение страны поднялось на высокий уровень, передает ТАСС.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — объявил Трамп.

Власти США выкупили 500 тысяч доз, что составляет почти весь объем производства за три месяца. Многие общественные организации высказывают свою обеспокоенность тем, что теперь ни одна страна мира не сможет приобрести "Ремдесивир" в необходимом объеме.