Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Глава Пентагона Марк Эспер исключил флаг Конфедеративных Штатов Америки из списка знамен, которые можно демонстрировать на военных объектах. Президента США Дональда Трампа разозлило решение министра оборонного ведомства.

Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах. В число разрешенных не вошел флаг Конфедерации. Принятые правила не касаются их использования на музейных экспозициях, могилах, памятных мероприятиях, в тех случаях, когда это "не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны", передает РИА Новости.

По сведению источников телеканала CNN, Трамп разгневался из-за меморандума Эспера. Как сообщает издание, работе главы Пентагона пока ничего не угрожает, несмотря на частые разногласия министра армии США и главы государства.