Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

 Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

 Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
3:21   25 Июля 2020
Политика

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Торговые центры, детские сады, рестораны, музеи и аквапарки возобновят свою работу с 27 июля. Об этом напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети "ВКонтакте".

Руководители общепита и предприятий торговли берут на себя публичные обязательства по обеспечению повышенных мер безопасности на своих объектах: соблюдение масочного режима, социальной дистанции, регулярная дезинфекция помещений, а также всех предметов после каждого посетителя. Об этом написал Александр Беглов во "ВКонтакте".

"Будьте внимательны и требовательны! Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора", — заявил глава Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, если организация выполнит все стандарты безопасности, то она получит QR-код.Губернатор пожелал петербуржцам беречь себя и близких.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#беглов #ограничения #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...