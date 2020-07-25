Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Торговые центры, детские сады, рестораны, музеи и аквапарки возобновят свою работу с 27 июля. Об этом напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети "ВКонтакте".

Руководители общепита и предприятий торговли берут на себя публичные обязательства по обеспечению повышенных мер безопасности на своих объектах: соблюдение масочного режима, социальной дистанции, регулярная дезинфекция помещений, а также всех предметов после каждого посетителя. Об этом написал Александр Беглов во "ВКонтакте".

"Будьте внимательны и требовательны! Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора", — заявил глава Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, если организация выполнит все стандарты безопасности, то она получит QR-код.Губернатор пожелал петербуржцам беречь себя и близких.