Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

 Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

Трамп разозлился на Эспера за запрет флага рабовладельческого Юга на военных объектах

 Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов напомнил о снятии ограничений в Санкт-Петербурге
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
2:56   25 Июля 2020
Политика

Пушков уличил Турчинова в "псевдогероизме" после слов о готовности "штурмовать Крым"

Пушков уличил Турчинова в "псевдогероизме" после слов о готовности "штурмовать Крым"

Громкое заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности "штурмовать Крым" указывает на его желание привлечь внимание общественности к своему "недогероизму", заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда РФ в своем Twitter отметил, что подобные заявления Турчинова обуславливаются намерением создать образ народного героя, который является искусственным из-за очевидности решения украинского президента Владимира Зеленского в контексте начала военного наступления на полуостров.

"Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело", — написал Пушков.

Накануне экс-глава СНБО согласился стоять на первых позициях при штурме Крыма в случае, если Зеленский отдаст соответствующий приказ. Российское правительство не раз подчеркивало, что вопрос "возвращения" полуострова "закрыт окончательно", передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#крым #пушков #турчинов #Россия и Украина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...