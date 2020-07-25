Пушков уличил Турчинова в "псевдогероизме" после слов о готовности "штурмовать Крым"

Громкое заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности "штурмовать Крым" указывает на его желание привлечь внимание общественности к своему "недогероизму", заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда РФ в своем Twitter отметил, что подобные заявления Турчинова обуславливаются намерением создать образ народного героя, который является искусственным из-за очевидности решения украинского президента Владимира Зеленского в контексте начала военного наступления на полуостров.

"Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело", — написал Пушков.

Накануне экс-глава СНБО согласился стоять на первых позициях при штурме Крыма в случае, если Зеленский отдаст соответствующий приказ. Российское правительство не раз подчеркивало, что вопрос "возвращения" полуострова "закрыт окончательно", передает РИА Новости.