Сотни переправленных Турцией в Ливию сирийских боевиков достигли Европы

Почти 300 сирийских боевиков прибыли в Европу из Ливии, куда их перебросила турецкая сторона с целью оказания военной помощи Правительству национального согласия (ПНС). Данный факт вызвал беспокойство со стороны правозащитников Сирии.

Так, глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) Рами Абдель Рахман выразил обеспокоенность в связи с возможным усугублением ситуации в Европе из-за появления там джихадистов, а также продолжающегося прибытия на территорию североафриканского государства террористов запрещенной в России организации ИГ.

По словам правозащитника, в Ливию с конца прошлого года по настоящий момент было переброшено примерно 16,5 тыс. боевиков. Европы накануне достигли около 290 наемников. Еще шесть тысяч из них вернулись на родину после истечения срока действия контрактов, а 481 — был убит в результате военных действий, передает ФАН.