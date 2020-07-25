AFRICOM вновь пытается сфальсифицировать доказательства вторжения РФ в дела Ливии

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, пытаясь обвинить Россию во вмешательстве в Ливии, опубликовало нечеткие черно-белые фотографии военных объектов в североафриканской стране.

AFRICOM прежде представил черно-белые фотографии низкого качества, чтобы доказать "присутствие" ЧВК "Вагнера" в Ливии. Найти подтверждение "российского следа" Соединенным Штатам не удалось. После этого AFRICOM решил прибегнуть к помощи спутниковых снимков неопознанного вооружения.

Специалисты Федерального агентства новостей решили помочь командованию США "найти российский след" с помощью снимков. Они "выяснили", что на первой фотографии "запечатлена" машина добровольцев России. При помощи детализации кадра можно "разобрать" порядковый номер боевого аппарата.

При более качественном масштабировании второго спутникового снимка, которое представлено AFRICOM, можно "увидеть" сотрудника Министерства обороны РФ. Кроме этого, корреспонденты ФАН "получили" данные, подтверждающие присутствие войск регулярной армии США в Ливии.

В распоряжении редакции есть спутниковый снимок "захваченного" Правительством национального согласия порта в Мисурате. Журналисты выяснили, что на фотографиях, представленных ВС США, можно увидеть все, что позволяет фантазия.