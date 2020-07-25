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Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Сотни переправленных Турцией в Ливию сирийских боевиков достигли Европы

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 AFRICOM вновь пытается сфальсифицировать доказательства вторжения РФ в дела Ливии

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Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

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0:59   25 Июля 2020
Политика

Враждебная политика Анкары финансируется за счет сельского хозяйства

Враждебная политика Анкары финансируется за счет сельского хозяйства

Сбыт сельскохозяйственной продукции позволяет оплачивать враждебную политику Анкары, которая тратит силы и средства на вмешательство в дела других стран.

На подобные действия турецким властям нужны внушительные суммы. Для бюджета страны в условиях пандемии коронавируса и нарастающей международной изоляции эти расходы являются крайне ощутимыми.

Сельское хозяйство является одной из главных статей доходов Анкары. Часть поступлений при этом идет на военное вмешательство страны в Сирию и Ливию. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Российским производителям трудно конкурировать с дешевыми овощами из Турции. Россия, впрочем, может обойтись без турецких помидоров. В этом убежден глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт считает, что в России должны существовать механизмы защиты рынка от иностранных продуктов питания. Речь идет, в частности, о турецких томатах. Он предлагает ввести пошлину, потому что этот товар россиянам в принципе не нужен.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #помидоры #военное вмешательство #томаты #бюджет Турции #сельхоз Турции

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