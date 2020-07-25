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Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

 Ремесло сообщил, что Гудков по решению суда должен опубликовать опровержение в соцсетях

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0:17   25 Июля 2020
Политика

Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Евгений Федоров заявили, что считают преждевременным решение о возобновлении авиасообщения с Турцией. Об этом они рассказали журналистам.

По мнению Милонова, в Турции не самая благоприятная эпидемиологическая обстановка. Он считает, что Анкара не говорит всей правды относительно ситуации с COVID-19, передает Федеральное агентство новостей.

"Я не против турецкого народа, не против, чтобы люди отдыхали на Черном и Средиземном морях. Но пока там ситуация крайне сложная", — отметил депутат.

Евгений Федоров предлагает ввести карантин по аналогии с тем, который был в Китае и ряде других азиатских стран. Он предложил пересмотреть отношение относительно Турции, ввести карантин и прекратить распространение коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #милонов #федоров

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