Ремесло сообщил, что Гудков по решению суда должен опубликовать опровержение в соцсетях

Бывший кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков должен извиниться в социальных сетях перед членом Общественной палаты России Ильей Ремесло. Такое решение было принято Савеловским судом Москвы.

Илья Ремесло напомнил, что перед выборами в Московскую государственную думу он нашел в подписных листах Дмитрия Гудкова фамилии давно скончавшихся москвичей. Из-за этого тому отказали в регистрации кандидатом.

После этого Гудков обвинил Ремесло в клевете. Кроме того, он пообещал подать в суд. После этого член Общественной палаты РФ подал иск о защите чести и достоинства и выиграл дело в двух инстанциях. Он получил компенсацию морального вреда.

Произошедшее с экс-кандидатом в Мосгордуму является "унизительным", по словам Ремесло. Он добавил, что так будет с каждым "оппозиционером", решившим "потягаться".

Выборы в Московскую государственную думу прошли осенью 2019 года. Соратникам блогера Алексея Навального, которые пытались стать кандидатами, отказали в регистрации из-за фальсификации подписных листов.