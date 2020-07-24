Боевые действия начались на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение боевых действий на юге Сирии.

Удары были нанесены в провинции Кунейтра. Вероятнее всего, под атаку попали ПВО Сирии, которые сегодня предприняли попытку сбить над Голанскими высотами израильский беспилотный летательный аппарат.

Во вторник, 21 июля, ВВС Израиля провели атаку в небе над Дамасском, которая была успешно отражена сирийскими ПВО. На юге Идлиба в результате столкновения был нейтрализован снайпер боевиков.