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 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

Депутат ГД Милонов призвал пересмотреть решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

 Ремесло сообщил, что Гудков по решению суда должен опубликовать опровержение в соцсетях

Ремесло сообщил, что Гудков по решению суда должен опубликовать опровержение в соцсетях
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии
23:45   24 Июля 2020
Политика

Боевые действия начались на юге Сирии

Боевые действия начались на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение боевых действий на юге Сирии.

Удары были нанесены в провинции Кунейтра. Вероятнее всего, под атаку попали ПВО Сирии, которые сегодня предприняли попытку сбить над Голанскими высотами израильский беспилотный летательный аппарат.

Во вторник, 21 июля, ВВС Израиля провели атаку в небе над Дамасском, которая была успешно отражена сирийскими ПВО. На юге Идлиба в результате столкновения был нейтрализован снайпер боевиков.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #израиль #цахал

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