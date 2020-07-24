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Вадим Манукян прокомментировал новость о возобновлении авиасообщения с Турцией

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23:12   24 Июля 2020
Политика

Вадим Манукян прокомментировал новость о возобновлении авиасообщения с Турцией

Вадим Манукян прокомментировал новость о возобновлении авиасообщения с Турцией

Новость о возобновлении авиасообщения с Турцией прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он заявил, что не полетел бы в эту страну из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на фоне пандемии COVID-19.

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 24 июля сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Также он отметил, что список государств будет постепенно увеличиваться.

По мнению Вадима Манукяна, эта новость является позитивной, но также напомнил о серьезной опасности в Анкаре, игнорировать которую нельзя. Он добавил, что не полетел бы в данный момент в Турцию.

"Потому что эпидемиологическая ситуация с точки зрения коронавируса там, к сожалению, сейчас плачевная", — сообщил эксперт.

Специалист напомнил, что 26 июля стало известно о возобновлении авиасообщения Турции с аэропортом Митига, передает Федеральное агентство новостей. По его мнению, в России есть лучше места, где можно провести туристический сезон.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #турция #туристы #отпуск #манукян

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