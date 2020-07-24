Долларовый миллионер назвал критерии, которые помогут накопить на отпуск

Существует несколько критериев, благодаря которым можно быстро накопить на отпуск. Долларовый миллионер и основатель компании Fintelect Эдвард Дубинский считает, что пандемия COVID-19 этому совсем не помеха.

Первым шагом в формировании своих сбережений является выяснение того, сколько денег в месяц необходимо человеку, заявил Дубинский. Как только это действие будет выполнено, нужно учесть затраты, происходящие не каждый месяц. В идеале, по словам долларового миллионера, нужно экономить от 10% до 15% своего дохода.

"Если ваши расходы настолько высоки, что вы не можете сэкономить столько, сколько захотите, возможно, пришло время пересмотреть список своих трат", — считает Эдуард Дубинский.