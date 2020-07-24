Долларовый миллионер назвал критерии, которые помогут накопить на отпуск
Существует несколько критериев, благодаря которым можно быстро накопить на отпуск. Долларовый миллионер и основатель компании Fintelect Эдвард Дубинский считает, что пандемия COVID-19 этому совсем не помеха.
Первым шагом в формировании своих сбережений является выяснение того, сколько денег в месяц необходимо человеку, заявил Дубинский. Как только это действие будет выполнено, нужно учесть затраты, происходящие не каждый месяц. В идеале, по словам долларового миллионера, нужно экономить от 10% до 15% своего дохода.
"Если ваши расходы настолько высоки, что вы не можете сэкономить столько, сколько захотите, возможно, пришло время пересмотреть список своих трат", — считает Эдуард Дубинский.
Одним из лучших способов накопить деньги является ясная постановка цели для их получения. Далее необходимо определить, какие расходы являются наиболее приоритетными. Об остальных критериях, способствующих быстрому накоплению на отпуск, можно прочитать в материале издания "Слово и Дело".