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 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

 Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае

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21:38   24 Июля 2020
Политика

Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что россияне смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

Накануне мэр Москвы заявил, что уже более 50 тысяч москвичей записались на бесплатное тестирование полимерной цепной реакции (ПЦР-тестирование) на COVID-19. Он также уточнил, что около 20 тысяч жителей столицы его уже прошли, передает ТАСС.

"Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но, тем не менее, записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения", — добавил Собянин.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #вакцина #коронавирус

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