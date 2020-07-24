Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что россияне смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

Накануне мэр Москвы заявил, что уже более 50 тысяч москвичей записались на бесплатное тестирование полимерной цепной реакции (ПЦР-тестирование) на COVID-19. Он также уточнил, что около 20 тысяч жителей столицы его уже прошли, передает ТАСС.